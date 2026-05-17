Рейтинг@Mail.ru
Власов поднялся на две позиции в общем зачете "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 17.05.2026 (обновлено: 19:32 17.05.2026)
Власов поднялся на две позиции в общем зачете "Джиро д'Италия"

Велогонщик Власов поднялся на две позиции в классификации "Джиро д'Италия"

© инстаграм Александра ВласоваАлександр Власов
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© инстаграм Александра Власова
Александр Власов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 29-е место на девятом этапе "Джиро д'Италия".
  • Датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma выиграл девятый этап "Джиро д'Италия".
  • Власов поднялся с 29-й на 27-ю строчку в генеральной классификации.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 29-е место на девятом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 184 км по маршруту Червия - Корно алле Скале выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma, пройдя дистанцию за 4 часа 20 минут 21 секунду. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+0.12). Третьим - итальянец Давиде Пиганцоли из Team Visma (+0.34). Власов финишировал с отставанием 2 минуты 15 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 38 часов 49 минут 44 секунды. Вторым идет Вингегор (+2.24), третьим - Галль (+2.59). Власов поднялся с 29-й на 27-ю строчку, он отстает от лидера на 13 минут 8 секунд.
Десятый этап многодневки протяженностью 42 км пройдет 19 мая.
Участники велогонки Пять колец Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Российский велогонщик победил на многодневке Tour of Luzon
13 мая, 20:09
 
СпортВелоспортАлександр ВласовBahrain VictoriousДжиро д'Италия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала