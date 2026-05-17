Власов поднялся на две позиции в общем зачете "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 29-е место на девятом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 184 км по маршруту Червия - Корно алле Скале выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma, пройдя дистанцию за 4 часа 20 минут 21 секунду. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+0.12). Третьим - итальянец Давиде Пиганцоли из Team Visma (+0.34). Власов финишировал с отставанием 2 минуты 15 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 38 часов 49 минут 44 секунды. Вторым идет Вингегор (+2.24), третьим - Галль (+2.59). Власов поднялся с 29-й на 27-ю строчку, он отстает от лидера на 13 минут 8 секунд.
Десятый этап многодневки протяженностью 42 км пройдет 19 мая.