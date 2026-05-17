15:21 17.05.2026 (обновлено: 15:44 17.05.2026)
Васильев заявил, что Россия не будет доверять Западу лет 50-100

Васильев назвал позицию Латвии по матчу с Белоруссией недальновидной

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты команды Латвии отказались играть с юниорской командой Белоруссии по указанию Евросоюза и руководства своей страны.
  • Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение сборной Латвии за отказ выходить на матч против команды Белоруссии.
  • Дмитрий Васильев заявил, что у России еще полвека не будет доверия к западным странам.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты команды Латвии по указанию Евросоюза (ЕС) и руководства своей страны отказались играть с юниорской командой Белоруссии, политика западных стран недальновидна, у России еще полвека не будет к ним доверия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее засчитал техническое поражение сборной Латвии за отказ выходить на матч отборочного этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет против команды Белоруссии, который должен был пройти в Сан-Марино.
"Была дана команда сверху, от ЕС, и Латвия ее выполняет. Я отношу это, как бы сказать помягче, к недальновидности этих политиков. Потому что тенденция уже постепенно определяется не в пользу наших оппонентов. Скорее всего, через какое-то время все сядут за один стол и будут договариваться. Как они будут нам в глаза смотреть и как будут себя вести? Это же из той серии, когда (экс-канцлер Германии Ангела) Меркель и (экс-президент Франции Франсуа) Олланд (спустя время) показали, что они из себя представляют", - сказал Васильев.
Меркель в декабре 2022 года заявила, что минские соглашения 2014 года были нужны для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время для укрепления и повышения боеспособности армии.
"И теперь у России будет колоссальное недоверие ко всей этой публике. Это ситуация того же порядка. К западным странам доверия у нас уже точно не будет. Да, мы спустя какое-то время будем как-то сотрудничать и взаимодействовать, но доверия в ближайшие, наверное, 50-100 лет уже не будет", - сказал Васильев.
