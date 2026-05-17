Васильев заявил, что Россия не будет доверять Западу лет 50-100

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты команды Латвии по указанию Евросоюза (ЕС) и руководства своей страны отказались играть с юниорской командой Белоруссии, политика западных стран недальновидна, у России еще полвека не будет к ним доверия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"И теперь у России будет колоссальное недоверие ко всей этой публике. Это ситуация того же порядка. К западным странам доверия у нас уже точно не будет. Да, мы спустя какое-то время будем как-то сотрудничать и взаимодействовать, но доверия в ближайшие, наверное, 50-100 лет уже не будет", - сказал Васильев.