Спивак высказался о судьях в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Спивак заявил, что обвинения арбитров в помощи отдельным командам являются неотъемлемой частью футбола.
- Юрий Семин заявил, что после введения системы видеоассистента рефери (VAR) уровень судейства в матчах чемпионата России снизился.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что обвинения арбитров в помощи отдельным командам являются неотъемлемой частью футбола.
Ранее экс-главный тренер сборной России и Юрий Семин заявил РИА Новости, что в некоторых действиях арбитров при назначении пенальти не наблюдается никакой логики, а после введения системы видеоассистента рефери (VAR) уровень судейства в матчах чемпионата России снизился.
"В этом суть футбола состоит - чтобы всегда быть недовольными судьями. Это же тема такая. Она всю жизнь происходит, сколько в футбол мы играем. Недовольство или что-то еще про судейство", - сказал Спивак.
