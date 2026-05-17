Спивак призвал не переживать из-за ухода Дурана из "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак заявил, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из клуба не повлияет на игру команды.
- Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по согласованию с руководством в связи с личными обстоятельствами, его арендное соглашение было расторгнуто досрочно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского клуба перед заключительным матчем чемпионата никак не повлияет на игру команды.
"Никак не повлияет. В футболе бывает и такое", - сказал Спивак, отвечая на вопрос о возможном влиянии ухода Дурана на игру "Зенита" в решающем туре и о том, почему игрок не смог прижиться в команде.