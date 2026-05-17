Рейтинг@Mail.ru
Спивак призвал не переживать из-за ухода Дурана из "Зенита" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:04 17.05.2026 (обновлено: 18:52 17.05.2026)
Спивак призвал не переживать из-за ухода Дурана из "Зенита"

Спивак об уходе Дурана из "Зенита": никак не повлияет на команду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак заявил, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из клуба не повлияет на игру команды.
  • Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по согласованию с руководством в связи с личными обстоятельствами, его арендное соглашение было расторгнуто досрочно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что уход колумбийского нападающего Джона Дурана из петербургского клуба перед заключительным матчем чемпионата никак не повлияет на игру команды.
Ранее "Зенит" сообщил, что форвард покинул расположение команды по согласованию с руководством в связи с личными обстоятельствами. По информации СМИ, арендное соглашение было расторгнуто досрочно, а сам Дуран отправился в расположение сборной Колумбии для подготовки к чемпионату мира.
"Никак не повлияет. В футболе бывает и такое", - сказал Спивак, отвечая на вопрос о возможном влиянии ухода Дурана на игру "Зенита" в решающем туре и о том, почему игрок не смог прижиться в команде.
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Нигматуллин не верит в том, что "Зенит" потеряет чемпионство
Вчера, 13:28
 
ФутболДжон ДуранАлександр СпивакЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала