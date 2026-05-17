Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Астане с призовым фондом $800 тыс

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2, который прошел в столице Казахстана.

Встреча прошла на домашнем стадионе клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" - "Барыс Арене". В финальной серии российский коллектив обыграл команду Team Falcons из Саудовской Аравии со счетом 3-0 (16:12, 13:7, 13:10) по картам.

В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия), Андрей tN1R Татаринович (Белоруссия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина). За Team Falcons также выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.