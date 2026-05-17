Рейтинг@Mail.ru
Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Астане с призовым фондом $800 тыс - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
17:33 17.05.2026
Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Астане с призовым фондом $800 тыс

Российская команда Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграла PGL Astana 2026

© РИА Новости . Соцсети командыРоссийская команда Team Spirit по Counter-Strike 2
Российская команда Team Spirit по Counter-Strike 2 - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости . Соцсети команды
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2.
  • Финал прошел на стадионе «Барыс Арена» в Астане, где Team Spirit обыграла команду Team Falcons из Саудовской Аравии со счетом 3-0.
  • Призовой фонд турнира составляет 800 тысяч долларов, из которых Team Spirit получит 256 тысяч.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2, который прошел в столице Казахстана.
Встреча прошла на домашнем стадионе клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" - "Барыс Арене". В финальной серии российский коллектив обыграл команду Team Falcons из Саудовской Аравии со счетом 3-0 (16:12, 13:7, 13:10) по картам.
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия), Андрей tN1R Татаринович (Белоруссия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина). За Team Falcons также выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.
Призовой фонд турнира составляет 800 тысяч долларов. Team Spirit за победу получит 256 тысяч призовых, занявший второе место коллектив Team Falcons - 120 тысяч.
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
МОК приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту
4 мая, 16:15
 
КиберспортСпортАстанаКазахстанБарысКХЛ 2025-2026Саудовская Аравиякиберспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала