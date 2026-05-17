Российские военные вышли к Пискуновке, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ после освобождения села Кривая Лука вышли к населенному пункту Пискуновка на славянско-краматорском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
