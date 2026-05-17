Специальная военная операция на Украине
 
20:10 17.05.2026 (обновлено: 20:11 17.05.2026)
Российские военные вышли к Пискуновке, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России вышли к селу Пискуновка на Славянско-Краматорском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные вышли к Пискуновке после освобождения села Кривая Лука.
  • Пискуновка находится на славянско-краматорском направлении в ДНР.
  • Славянско-Краматорская агломерация является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как это один из главных укрепрайонов ВСУ и логистический центр украинских военных.
ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ после освобождения села Кривая Лука вышли к населенному пункту Пискуновка на славянско-краматорском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«

"После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли к Пискуновке", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе "Макс".

Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассДнепр (река)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
