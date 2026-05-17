Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские бойцы продвинулись в Константиновке и на Краматорском участке, в то время как ВСУ несут потери на Славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Войска Вооруженных сил России ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение", — сказал он в видеообращении на платформе "Макс".
Село находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска — одного из крупнейших стратегических дорожных узлов противника. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки противника в Донбассе. Их освобождение также откроет оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Тем временем освобождение Николаевки в минувший четверг открыло путь к поселку Стенки и селу Ижевка. По словам главы ДНР, это поможет формированию восточного фланга для охвата Константиновки. Подразделения уже продвинулись в западной части города и продолжают бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала.
Константиновка расположена на севере региона, в 55 километрах от Донецка. Это крупный железнодорожный узел для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
