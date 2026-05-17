Дроны "Севера" за неделю уничтожили десять арторудий ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю вывели из строя около 10 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Ястреб".

По его словам, расчеты работают в режиме "карусели": при обнаружении цели один беспилотник заходит на атаку, а в район дежурства уже подходит следующая "птица".

"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 10 артиллерийских орудий ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал собеседник агентства.