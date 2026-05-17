Дроны "Севера" за неделю уничтожили десять арторудий ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю вывели из строя около 10 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Ястреб".
По его словам, расчеты работают в режиме "карусели": при обнаружении цели один беспилотник заходит на атаку, а в район дежурства уже подходит следующая "птица".
"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 10 артиллерийских орудий ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал собеседник агентства.
"Ястреб" пояснил, что для поражения одного орудия обычно требуется два-три дрона. Сначала, как он отметил, уничтожается защитная или маскировочная сетка, после чего наносится удар по стволу или казенной части, чтобы гарантированно вывести гаубицу из строя.
22 июня 2022, 17:18