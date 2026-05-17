Рейтинг@Mail.ru
Российские военнослужащие показали новые грузовые дроны "Луна" и "Кощей" - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 17.05.2026 (обновлено: 10:24 17.05.2026)
Российские военнослужащие показали новые грузовые дроны "Луна" и "Кощей"

Бойцы "Севера" показали новые грузовые дроны "Луна" и "Кощей"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие показали новые грузовые дроны «Луна» и «Кощей».
  • Дрон «Кощей» имеет грузоподъемность 10,5–11 килограммов, а «Луна» — 6–7 килограммов.
  • Дрон «Луна» обладает высокой отказоустойчивостью и отличной аэродинамикой, что повышает эффективность и время его работы.
БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Инженер-техник мастерской 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Воблер" рассказал РИА Новости, что вместе с сослуживцами изучает и готовит к запуску новые БПЛА "Луна" и "Кощей".
"Это дрон-доставщик. Этот дрон разрабатывался под то, чтобы именно железную ТМ-ку (противотанковую мину ТМ-62 — прим. ред.) отнести как можно дальше, скинуть прицельно и вернуться. А потом уже, конечно, понятно стало, что можно таскать не только ТМ-ку, но все что угодно", — добавил "Воблер" .
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Дроны группировки "Север" уничтожили 40 машин ВСУ под Харьковом за неделю
16 мая, 08:09
Грузоподъемность дрона составляет 10,5-11 килограммов, а его "прародителем" боец назвал БПЛА "Вобла". Инженер-техник объяснил, что в мастерской изучают, под какую задачу какой дрон целесообразнее использовать. Например, бойцы готовят к полетам новый дрон "Луна", грузоподъемность которого 6-7 килограммов, что меньше, чем у "Кощея", но зато данная модель обладает высокой отказоустойчивостью.
""Луна" — это дрон-доставщик, у него грузоподъемность 6-7 килограмм, но здесь потрясающая отказоустойчивость. И батарей нужно для полета меньше — буквально три штуки", — пояснил "Воблер".
Еще одно преимущество "Луны" — это отличная аэродинамика, поскольку для полета достаточно двух-трех батарей в зависимости от груза, тогда как на обычных конструкциях требуется минимум четыре. Это уменьшает сопротивление воздуху и существенно повышает эффективность и время работы аппарата.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала