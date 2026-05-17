Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие показали новые грузовые дроны «Луна» и «Кощей».

Дрон «Кощей» имеет грузоподъемность 10,5–11 килограммов, а «Луна» — 6–7 килограммов.

Дрон «Луна» обладает высокой отказоустойчивостью и отличной аэродинамикой, что повышает эффективность и время его работы.

БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Инженер-техник мастерской 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Воблер" рассказал РИА Новости, что вместе с сослуживцами изучает и готовит к запуску новые БПЛА "Луна" и "Кощей".

"Это дрон-доставщик. Этот дрон разрабатывался под то, чтобы именно железную ТМ-ку (противотанковую мину ТМ-62 — прим. ред.) отнести как можно дальше, скинуть прицельно и вернуться. А потом уже, конечно, понятно стало, что можно таскать не только ТМ-ку, но все что угодно", — добавил "Воблер" .

Грузоподъемность дрона составляет 10,5-11 килограммов, а его "прародителем" боец назвал БПЛА "Вобла". Инженер-техник объяснил, что в мастерской изучают, под какую задачу какой дрон целесообразнее использовать. Например, бойцы готовят к полетам новый дрон "Луна", грузоподъемность которого 6-7 килограммов, что меньше, чем у "Кощея", но зато данная модель обладает высокой отказоустойчивостью.

""Луна" — это дрон-доставщик, у него грузоподъемность 6-7 килограмм, но здесь потрясающая отказоустойчивость. И батарей нужно для полета меньше — буквально три штуки", — пояснил "Воблер".