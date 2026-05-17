Дроноводы "Севера" уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:08 17.05.2026
Дроноводы "Севера" уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю

Бойцы "Севера" уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в первую неделю мая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных дронов 71-й дивизии «Севера» поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за первую неделю мая.
  • Удары наносились с помощью FPV-дронов и систем «Молния-2».
  • Разведчики работают посменно и беспрерывно, что лишает противника шансов скрыться от ударов.
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Около 15 пунктов управления БПЛА, а также свыше 10 мест скопления живой силы ВСУ поразили операторы ударных дронов 71-й дивизии "Севера" в первую неделю мая, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Сват".
Как подчеркнул командир, удары наносились с помощью FPV-дронов и систем "Молния-2". По его словам, уничтожение целей происходит в тесном взаимодействии: разведывательные аппараты ведут круглосуточное наблюдение, оперативно передавая координаты ударным группам.
"Расчеты подразделений беспилотных систем FPV-дронов и "Молния-2" 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в первую неделю мая, а также более 10 мест скопления живой силы и техники", - рассказал "Сват".
Офицер отметил, что командование индивидуально подбирает тип беспилотника для каждой цели, чтобы добиться максимальной эффективности поражения. Он отметил, что разведчики работают посменно и беспрерывно, а растущий профессионализм специалистов и расширение технических возможностей БПЛА лишают противника шансов скрыться от ударов.
