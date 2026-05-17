Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных дронов 71-й дивизии «Севера» поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за первую неделю мая.

Удары наносились с помощью FPV-дронов и систем «Молния-2».

Разведчики работают посменно и беспрерывно, что лишает противника шансов скрыться от ударов.

БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Около 15 пунктов управления БПЛА, а также свыше 10 мест скопления живой силы ВСУ поразили операторы ударных дронов 71-й дивизии "Севера" в первую неделю мая, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Сват".

Как подчеркнул командир, удары наносились с помощью FPV-дронов и систем "Молния-2". По его словам, уничтожение целей происходит в тесном взаимодействии: разведывательные аппараты ведут круглосуточное наблюдение, оперативно передавая координаты ударным группам.

"Расчеты подразделений беспилотных систем FPV-дронов и "Молния-2" 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в первую неделю мая, а также более 10 мест скопления живой силы и техники", - рассказал "Сват".