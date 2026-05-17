06:41 17.05.2026 (обновлено: 14:04 17.05.2026)
ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики понесли крупные потери на Сумском направлении.
  • Из-за этого командование ВСУ перебрасывает туда отдельные элитные подразделения.
  • Речь идет о 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригадах из ДНР, а также 130-м отдельном разведывательном батальоне.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские боевики понесли крупные потери на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров показал, что из-за колоссальных потерь <...> командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные элитные подразделения", — рассказал собеседник агентства.
Речь идет о 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригадах из ДНР, а также 130-м отдельном разведывательном батальоне, уточнил он.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял на этих направлениях более 180 боевиков, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
