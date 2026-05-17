ВС России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 17.05.2026
ВС России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ под прикрытием тумана

Российские военнослужащие
  • Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Добропольском направлении.
  • Атаки были отражены при поддержке артиллерии, минометов и подразделений с воздуха.
  • По словам военнослужащего группировки войск «Центр», ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом.
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Владимир Зайченко.
По его словам, боевики ВСУ пытались использовать отвлекающие маневры, заходить в тумане и под прикрытием дыма.
"Кидали небольшую группу с одной стороны, а основную массу пытались с другой, как отвлекающий маневр, но все безуспешно. День продержались и зачищены", — рассказал Зайченко.
Он отметил, что атаки были отражены при поддержке артиллерии, минометов и подразделений с воздуха.
По словам собеседника агентства, ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом и "начинают паниковать".
