ВС России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Владимир Зайченко.
По его словам, боевики ВСУ пытались использовать отвлекающие маневры, заходить в тумане и под прикрытием дыма.
"Кидали небольшую группу с одной стороны, а основную массу пытались с другой, как отвлекающий маневр, но все безуспешно. День продержались и зачищены", — рассказал Зайченко.
Он отметил, что атаки были отражены при поддержке артиллерии, минометов и подразделений с воздуха.
По словам собеседника агентства, ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом и "начинают паниковать".
22 июня 2022, 17:18