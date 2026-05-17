Боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ и захватил их опорник
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 17.05.2026 (обновлено: 01:42 17.05.2026)
Боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ и захватил их опорник

Командир Парфени уничтожил несколько боевиков ВСУ и захватил их опорник

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир российских штурмовых групп гвардии сержант Аркадий Парфени в ходе спецоперации уничтожил несколько солдат противника на опорном пункте ВСУ.
  • Сержант Парфени лично возглавил одну из штурмовых групп и скомандовал: «Только вперед, ни шагу назад, в атаку!».
  • В результате слаженных действий штурмовых групп все боевики ВСУ были уничтожены, а российские бойцы заняли опорный пункт противника.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Командир российских штурмовых групп гвардии сержант Аркадий Парфени в ходе одного из эпизодов спецоперации уничтожил несколько солдат противника на опорном пункте ВСУ, после того как скомандовал "ни шагу назад" своим подчиненным, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовые группы под командованием Парфени должны были захватить опорные пункты противника в одном из населенных пунктов на одном из тактических направлений СВО. Парфени в ходе разведки обнаружил хорошо укрепленный пункт, оценил обстановку и разработал план штурма.
Во время выдвижения к цели российские штурмовые группы подверглись минометному обстрелу. Командир быстро сориентировался и принял решение разделить их. Боец лично возглавил одну из групп.
"Приблизившись к позициям врага, сержант Парфени отдал приказ по радиостанции всем своим штурмовым группам: "Только вперед, ни шагу назад, в атаку!". Подняв боевой дух товарищей, гвардии сержант Парфени один из первых вместе со своей группой ворвался на территорию противника и уничтожил несколько бойцов ВСУ", - говорится в сообщении.
После этого остальные штурмовые группы приступили к штурму вражеских позиций с разных флангов. В результате были уничтожены все боевики ВСУ, а российские бойцы заняли и закрепились на опорном пункте противника.
Мужество, отвага и решительность сержанта, а также слаженные действия его подчиненных, как отметили в ведомстве, поспособствовали освобождению населенного пункта и продвижению штурмовых групп в глубь обороны противника.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
