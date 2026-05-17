Боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ и захватил их опорник

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Командир российских штурмовых групп гвардии сержант Аркадий Парфени в ходе одного из эпизодов спецоперации уничтожил несколько солдат противника на опорном пункте ВСУ, после того как скомандовал "ни шагу назад" своим подчиненным, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые группы под командованием Парфени должны были захватить опорные пункты противника в одном из населенных пунктов на одном из тактических направлений СВО. Парфени в ходе разведки обнаружил хорошо укрепленный пункт, оценил обстановку и разработал план штурма.

Во время выдвижения к цели российские штурмовые группы подверглись минометному обстрелу. Командир быстро сориентировался и принял решение разделить их. Боец лично возглавил одну из групп.

« "Приблизившись к позициям врага, сержант Парфени отдал приказ по радиостанции всем своим штурмовым группам: "Только вперед, ни шагу назад, в атаку!". Подняв боевой дух товарищей, гвардии сержант Парфени один из первых вместе со своей группой ворвался на территорию противника и уничтожил несколько бойцов ВСУ", - говорится в сообщении.

После этого остальные штурмовые группы приступили к штурму вражеских позиций с разных флангов. В результате были уничтожены все боевики ВСУ , а российские бойцы заняли и закрепились на опорном пункте противника.