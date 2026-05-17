Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона в РПЛ

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что считает капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26, и пожелал полузащитнику сборной Армении попробовать свои силы в другом национальном чемпионате.
«
"Если брать по индивидуальным качествам, то Эдик Сперцян заслужил (звание лучшего игрока сезона). Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик - большой молодец. Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате", - сказал Батраков журналистам.