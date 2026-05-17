Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона в РПЛ

21:48 17.05.2026 (обновлено: 22:08 17.05.2026)
Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона РПЛ и пожелал ему покинуть Россию

  • Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков назвал Эдуарда Сперцяна лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2025/26.
  • Эдуард Сперцян забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач в чемпионате России.
  • Алексей Батраков пожелал Эдуарду Сперцяну попробовать свои силы в другом национальном чемпионате.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что считает капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26, и пожелал полузащитнику сборной Армении попробовать свои силы в другом национальном чемпионате.
"Краснодар" по итогам чемпионата России стал вторым, уступив петербургскому "Зениту". Сперцян забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач.
«
"Если брать по индивидуальным качествам, то Эдик Сперцян заслужил (звание лучшего игрока сезона). Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик - большой молодец. Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате", - сказал Батраков журналистам.
ФутболСпортЭдуард СперцянАлексей БатраковЛокомотив (Москва)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Краснодар
 
