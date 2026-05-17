Алиев и Вучич обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сербский коллега Александр Вучич обсудили вопросы по углублению сотрудничества между двумя странами в экономической и энергетической сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"В ходе беседы стороны обсудили вопросы по углублению сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях. На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград - Баку с точки зрения сближения народов и укрепления туристического потенциала", - говорится в сообщении.
Вучич прибыл в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая в воскресенье стартовала в столице Азербайджана.
