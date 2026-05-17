19:25 17.05.2026 (обновлено: 19:59 17.05.2026)
Алиев и Вучич обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

Алиев и Вучич обсудили в Баку экономическое и энергетическое сотрудничество

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Сербии Александр Вучич и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильхам Алиев и Александр Вучич встретились в Баку.
  • Они обсудили вопросы по углублению сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в экономической и энергетической сферах.
  • Президенты двух стран также отметили важность выполнения прямых рейсов Air Serbia по маршруту Белград — Баку.
БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сербский коллега Александр Вучич обсудили вопросы по углублению сотрудничества между двумя странами в экономической и энергетической сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В воскресенье Алиев встретился в Баку с Вучичем.
«

"В ходе беседы стороны обсудили вопросы по углублению сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях. На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград - Баку с точки зрения сближения народов и укрепления туристического потенциала", - говорится в сообщении.

Вучич прибыл в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, которая в воскресенье стартовала в столице Азербайджана.
В миреБакуАзербайджанБелград (город)Ильхам АлиевАлександр ВучичООН
 
 
