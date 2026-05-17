Стартовал последний модуль проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Начался заключительный модуль программы "Герои СВОего времени. Смоленск", которая является продолжением федерального проекта "Время героев", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Впереди у курсантов неделя теоретических и практических занятий, встречи с интересными людьми. Участники образовательной программы уже пообщались с доктором юридических наук, профессором, полковником полиции, начальником кафедры теории государства и права Московского университета МВД России, ведущим научным сотрудником Института государства и права РАН Алексеем Ивановичем Клименко. Его дед — Иван Ефимович Клименко в течение 18 лет, с 1969 по 1987 годы, руководил Смоленской областью", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он напомнил, что в этот период регион активно развивался, были созданы крупные промышленные предприятия, а в 1985 году Смоленск получил звание "Город-герой".