Рейтинг@Mail.ru
Стартовал последний модуль проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:36 17.05.2026
Стартовал последний модуль проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

Начался заключительный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Начался заключительный модуль программы "Герои СВОего времени. Смоленск", которая является продолжением федерального проекта "Время героев", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Впереди у курсантов неделя теоретических и практических занятий, встречи с интересными людьми. Участники образовательной программы уже пообщались с доктором юридических наук, профессором, полковником полиции, начальником кафедры теории государства и права Московского университета МВД России, ведущим научным сотрудником Института государства и права РАН Алексеем Ивановичем Клименко. Его дед — Иван Ефимович Клименко в течение 18 лет, с 1969 по 1987 годы, руководил Смоленской областью", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он напомнил, что в этот период регион активно развивался, были созданы крупные промышленные предприятия, а в 1985 году Смоленск получил звание "Город-герой".
В рамках образовательного модуля участники программы познакомились с деятельностью регионального кадрового центра "Работа России". Курсантам рассказали о системе подбора вакансий, возможностях переподготовки, в том числе для участников специальной военной операции. Кроме того, курсанты изучат работу поисковиков, обсудят методы управления конфликтами и посвятят много времени подготовке дипломных работ. Полученные знания и опыт помогут нашим защитникам в будущей профессиональной деятельности на предприятиях и в учреждениях региона.
Бюст Александру Грибоедову в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Бюст Александру Грибоедову установили в Смоленске
Вчера, 17:25
 
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий АнохинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала