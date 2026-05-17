Участие Трампа в саммите НАТО в Анкаре остается интригой, пишет Hurriyet

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре может быть принято в последний момент.
- Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля, и в нем примут участие лидеры 32 стран-членов альянса, а также представители партнерских государств.
- На саммите будут обсуждаться укрепление единства НАТО, развитие европейской безопасности и дальнейшая стратегия альянса.
АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре может быть принято в последний момент, пишет газета Hürriyet.
"Участие Трампа, привлекшего внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО в последнее время, не будет определено до последнего момента", — отмечает издание.
По данным газеты, вероятность приезда Дональд Трамп на саммит оценивается как высокая, учитывая, что встреча пройдет в Турции.
Ожидается, что во встрече примут участие лидеры 32 стран-членов альянса, а также представители партнерских государств. В числе обсуждаемых вопросов — укрепление единства НАТО, развитие европейской безопасности и дальнейшая стратегия альянса.
Издание также пишет, что на полях подготовки к саммиту в дипломатических кругах обсуждаются детали визитов иностранных лидеров, включая возможные маршруты утренних пробежек президента Франции Эммануэля Макрона в Анкаре.
Трамп рассказал, что партнеры по НАТО просят его договориться с Эрдоганом
9 декабря 2025, 16:42