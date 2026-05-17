"Штурм" с российским вратарем Худяковым стал вице-чемпионом Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Штурм», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, занял второе место в чемпионате Австрии.
- В последнем туре «Штурм» обыграл «Рапид» со счетом 2:0 и набрал 37 очков, уступив ставшему чемпионом клубу ЛАСКу (39 очков).
- Худяков является воспитанником московского «Локомотива» и стал игроком «Штурма» летом 2024 года, он сыграл в Бундеслиге восемь матчей, пропустив шесть голов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Штурм", за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, занял второе место в чемпионате Австрии.
Худякову 22 года. Он является воспитанником московского "Локомотива" и стал игроком "Штурма" летом 2024 года. По ходу сезона вратарь дважды выбывал на продолжительное время из-за травм. Россиянин сыграл в составе австрийского клуба восемь матчей в Бундеслиге, пропустив шесть голов. Также по ходу сезона он провел пять матчей во Второй лиге Австрии в составе второй команды "Штурма".
"Штурм" выигрывал чемпионат Австрии в предыдущие два сезона.
