Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шотландии 14 человек задержали после победы "Селтика" над "Хартс".
- Задержанных подозревают в провоцировании беспорядков, сопротивлении при аресте, нападении на полицию и хранении боевого оружия.
- Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу "Селтика".
ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Полиция Шотландии сообщила о задержании 14 человек во время беспорядков после того, как "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
Ранее двое полицейских серьезно пострадали в шотландском Глазго во время беспорядков. Болельщики бросали в полицию бутылки и другие предметы.
Отмечается, что задержанные подозреваются в провоцировании беспорядков, сопротивлении при аресте, нападении на полицию и хранении боевого оружия. При задержаниях полицейские изъяли пиротехнику и алкоголь.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу "Селтика". В составе победителей мячи забили Арне Энгельс (45+4-я минута), Дайдзэн Маэда (87) и Каллам Османд (90+8). У "Хартс" отличился Лоуренс Шенкленд (43).