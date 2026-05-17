Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шереметьево работает по скорректированному расписанию, продолжая обслуживать рейсы в полном объеме.
- По состоянию на 18:00 мск в воскресенье аэропорт обслужил свыше 53 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 392 рейсов.
- Скопления в пассажирских терминалах отсутствуют.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, продолжая обслуживать рейсы в полном объеме по скорректированному расписанию, сообщили в авиагавани.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА зафиксированы на территории аэропорта.
«
"Службы аэропорта Шереметьево продолжают обеспечивать обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в полном объеме по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что по состоянию на 18.00 мск в воскресенье аэропорт обслужил свыше 53 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 392 рейсов: 203 на вылет, а также 189 на прилет.
"Обслуживание пассажиров производится согласно Федеральным авиационным правилам и регламентам. Скопления в пассажирских терминалах отсутствуют", - добавляется в уведомлении авиагавани.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к столице было сбито свыше 120 беспилотников. Также вводились ограничения в работе столичных аэропортов.
В аэропорту Шереметьево упали обломки БПЛА
Вчера, 08:11