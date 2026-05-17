Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям со светом
01:41 17.05.2026 (обновлено: 02:21 17.05.2026)
Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям со светом

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над разными районами Севастополя

© РИА Новости / Сергей Батурин — Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
  • Части сбитого беспилотника повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города возникли перебои с электроснабжением.
  • Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы, он был начинен большим количеством взрывчатки.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фрагменты одного из 25 сбитых дронов ВСУ повредили высоковольтную линию в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города... Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением", — написал он на платформе "Макс".
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.
Как уточнил губернатор, в районе Кара-Кобы бойцы сбили беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки.
Кроме того, он опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
