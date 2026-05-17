"Сассуоло" — "Лечче": смотреть онлайн матч Серии А 17 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Сассуоло" и "Лечче" встретятся в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Во сколько начало
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
17 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
20’ • Арман Лорьянте
(Pedro Felipe)
82’ • Андреа Пинамонти
(Улисс Гарсия)
14’ • Валид Кеддира
25’ • Валид Кеддира
90’ • Никола Стулич
(Омри Гандельман)