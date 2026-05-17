Экс-премьер Украины сделал тяжелое признание о российском "Сармате"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Состоявшиеся на этой неделе испытания комплекса "Сармат" должны стать сигналом для Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Последние испытания "Сармата", "Буревестника" и "Посейдона" – это сигнал очень серьезный, который означает: "Ребята, играться не надо". Такие сигналы должны стать систематическими. В этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается", — написал он.
Во вторник Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.