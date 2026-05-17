Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы, следует из документов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о более чем 3,329 миллиона и свыше 714 тысяч рублей соответственно.

Согласно материалам судебных приставов, с Самойловой также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

В общей сложности она должна более 4,044 миллиона рублей.