08:40 17.05.2026 (обновлено: 11:38 17.05.2026)
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей

Оксана Самойлова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы.
  • С нее также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и соцстрахования.
  • Общая сумма долга блогера составляет более 4,044 миллиона рублей.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы, следует из документов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о более чем 3,329 миллиона и свыше 714 тысяч рублей соответственно.
Согласно материалам судебных приставов, с Самойловой также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.
В общей сложности она должна более 4,044 миллиона рублей.
Кроме того, в сентябре 2024 года налоговая заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", где блогер значится руководителем и учредителем. По данным сервиса "БИР-Аналитик", причина — непредоставление расчета сумм налога на доходы.
РоссияОксана СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
