Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы.
- С нее также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и соцстрахования.
- Общая сумма долга блогера составляет более 4,044 миллиона рублей.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей ФНС и РКН за распространение рекламы, следует из документов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о более чем 3,329 миллиона и свыше 714 тысяч рублей соответственно.
Согласно материалам судебных приставов, с Самойловой также хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.
В общей сложности она должна более 4,044 миллиона рублей.
Кроме того, в сентябре 2024 года налоговая заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", где блогер значится руководителем и учредителем. По данным сервиса "БИР-Аналитик", причина — непредоставление расчета сумм налога на доходы.
Названа сумма долга блогера Митрошиной по налогам
10 апреля, 15:09