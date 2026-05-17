30-й тур РПЛ: расписание матчей, где смотреть, таблица
16:50 17.05.2026 (обновлено: 18:56 17.05.2026)
Хейтеры "Зенита" ждут чуда: расклады перед сумасшедшим финалом РПЛ

Все матчи заключительного 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск

© РИА Новости / Алексей Даничев
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
РИА Новости Спорт анонсирует заключительный 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), которая сегодня получит ответ на главный вопрос сезона-2025/26.

Кто же станет чемпионом?

И есть ли шансы у "Краснодара" на второе золото кряду? Пожалуй, нет, потому что "быки" эти самые шансы почти похоронили в понедельник и — очевидно — поставили точку в чемпионской гонки. Но не жирную точку! Да, Петербургу сделали отличный подарок московское "Динамо" и экс-зенитовцы Андрей Лунев и Иван Сергеев — клуб с берегов Невы снова на первом месте, и отрыв от "Краснодара" (у действующих чемпионов в активе 63 очка) составляет два балла. Рассмотрим все варианты встреч "Зенита" и "Краснодара" с "Ростовом" и "Оренбургом" соответственно. Но оговоримся, что у "сине-бело-голубых" преимущество по личным встречам (именно они станут чемпионом в случае равенства очков):
  • победа и ничья делают "Зенит" чемпионом;
  • в случае сенсационного поражения команды Сергея Семака "быки" должны побеждать и забирать золото;
  • потеря очков в матче против "Оренбурга" — гарантированная утрата титула и серебро для детища Сергея Галицкого.
"Могу похвалить каждого футболиста. Несмотря на то, что тяжело складывается сезон, они каждый матч находят в себе силы, ресурсы, добились кучи невероятных побед. Поэтому слова благодарности и уважения — каждому из них. Осталось два финала. Можно немножко сейчас остыть, находить в себе силы. Дома против "Оренбурга" будет полный стадион. Как бы ни сложился сезон, проделана огромная работа каждым человеком в клубе. Да, сложилось так, что сейчас не все в наших руках, но мы отдадим все силы, чтобы порадовать болельщиков в матче с "Оренбурга" и будем готовить к суперфиналу Кубка России со "Спартаком".

Мурат Мусаев
Главный тренер "Краснодара"
Помимо этого, не в пользу "быков" играет обстоятельство, что для ростовчан встреча с "Зенитом" не имеет никакого значения. Дончане обезопасили себя от вылета, а говорить о борьбе за медали не приходится.
  • 2021 — "Зенит"
  • 2022 — "Зенит"
  • 2023 — "Зенит"
  • 2024 — "Зенит"
  • 2025 — "Краснодар"

2026 — ...

Чья будет бронза?

Вот как выглядят места с третьего по шестое:
  • 3. "Локомотив" (53)
  • 4. "Спартак" (51)
  • 5. ЦСКА (48)
  • 6. "Балтика" (46)
Только "Спартак" может помешать железнодорожникам стать третьими. И расклад тут абсолютно аналогичный золотой гонке: "Локо" имеет на два очка больше, а в случае равенства баллов именно он будет выше в таблице из-за личных встреч. "Красно-белым" надо обязательно побеждать "Динамо" в Махачкале и ждать сенсационной домашней победы от ЦСКА, провалившего весеннюю часть сезона.
Ремейк "золотого матча"

К зимнему перерыву сезона-2013/14 буксующий ЦСКА подошел шестым и, казалось, мог побороться лишь за место в тройке. Однако нет, защитили чемпионский титул! Весна-2014 стала для армейцев праймовым периодом, кульминация которого пришлась на золотой матч в последнем туре против "Локомотива". В Химках все решил один гол: Зоран Тошич воспользовался ошибкой Ведрана Чорлуки и уложил мяч от штанги в дальний угол — 1:0.
После того матча возглавлявший ЦСКА Леонид Слуцкий скажет в ТВ-эфире:
"Это, безусловно, разные чемпионства. В 2013-м было труднее: мы все время лидировали и давление было очень серьезным. "Локомотив" с этим давлением не справился — сейчас мы догоняли и напряжения не было. Оно появилось разве что перед последним туром. Когда мы уступали 11 очков и шли на шестом месте, скажу честно, о чемпионстве не думал. Но ЦСКА — это команда, которая способна на все. Она может совершать чудеса, когда никто не ждет".
Спустя 12 лет все кардинально изменилось: после зимнего перерыва ЦСКА стал главным разочарованием чемпионата России. Возможно, сейчас "красно-синие", расставшиеся с тренером Фабио Челестини и вылетевшие из Кубка страны, попробуют завершить сезон на мажорной ноте и поплатиться с "Локо" за разгром в первом круге со счетом 3:0.

Кто борется за выживание

Ситуация на дне турнирной таблицы РПЛ следующая:
  • 11. "Оренбург" (29)
  • 12. "Крылья Советов" (29)
  • 13. "Акрон" (27)
  • 14. "Динамо" (Махачкала) (25)
  • 15. "Нижний Новгород" (22)
  • 16. "Сочи" (21)
"Оренбург" гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, а в то время как сочинцы уже вылетели, а нижегородцам для попадания в стыковую зону нужно во что бы то ни стало побеждать "Рубин" и надеяться на то, чтобы махачкалинцы проиграли спартаковцам.
"Динамо", которому грозит вылет в Первую лигу, точно не поднимется выше зоны стыковых матчей. А вот "Крылья Советов" и "Акрон" Артема Дзюбы зарубятся в очном поединке. По итогам встречи в Самаре триумфатор останется в чемпионате России, а проигравший попадет в стыки.
А кого ждем из Первой лиги?

Напоследок отметим, что в высший дивизион досрочно пробились московская "Родина" и воронежский "Факел". Идущие третьим и четвертым волгоградский "Ротор" и екатеринбургский "Урал" соответственно обеспечили себе участие в стыковых матчах.

Все матчи 30-го тура РПЛ

  • "Ростов" – "Зенит";
  • "Краснодар" – "Оренбург";
  • ЦСКА – "Локомотив";
  • "Динамо" (Махачкала) – "Спартак";
  • "Балтика" – "Динамо" (Москва);
  • "Рубин" – "Нижний Новгород";
  • "Сочи" – "Ахмат";
  • "Крылья Советов" – "Акрон".
Восемь противостояний заключительного тура пройдут параллельно в воскресенье, стартовые свистки будут даны в 18:00 по московскому времени.
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
