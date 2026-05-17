Хейтеры "Зенита" ждут чуда: расклады перед сумасшедшим финалом РПЛ

РИА Новости Спорт анонсирует заключительный 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), которая сегодня получит ответ на главный вопрос сезона-2025/26.

Кто же станет чемпионом?

И есть ли шансы у "Краснодара" на второе золото кряду? Пожалуй, нет, потому что "быки" эти самые шансы почти похоронили в понедельник и — очевидно — поставили точку в чемпионской гонки. Но не жирную точку! Да, Петербургу сделали отличный подарок московское "Динамо" и экс-зенитовцы Андрей Лунев и Иван Сергеев — клуб с берегов Невы снова на первом месте, и отрыв от "Краснодара" (у действующих чемпионов в активе 63 очка) составляет два балла. Рассмотрим все варианты встреч "Зенита" и "Краснодара" с "Ростовом" и "Оренбургом" соответственно. Но оговоримся, что у "сине-бело-голубых" преимущество по личным встречам (именно они станут чемпионом в случае равенства очков):

победа и ничья делают "Зенит" чемпионом;

в случае сенсационного поражения команды Сергея Семака "быки" должны побеждать и забирать золото;

потеря очков в матче против "Оренбурга" — гарантированная утрата титула и серебро для детища Сергея Галицкого.

« "Могу похвалить каждого футболиста. Несмотря на то, что тяжело складывается сезон, они каждый матч находят в себе силы, ресурсы, добились кучи невероятных побед. Поэтому слова благодарности и уважения — каждому из них. Осталось два финала. Можно немножко сейчас остыть, находить в себе силы. Дома против "Оренбурга" будет полный стадион. Как бы ни сложился сезон, проделана огромная работа каждым человеком в клубе. Да, сложилось так, что сейчас не все в наших руках, но мы отдадим все силы, чтобы порадовать болельщиков в матче с "Оренбурга" и будем готовить к суперфиналу Кубка России со "Спартаком". Мурат Мусаев Главный тренер "Краснодара" Главный тренер "Краснодара"

Помимо этого, не в пользу "быков" играет обстоятельство, что для ростовчан встреча с "Зенитом" не имеет никакого значения. Дончане обезопасили себя от вылета, а говорить о борьбе за медали не приходится.

2021 — "Зенит"

2022 — "Зенит"

2023 — "Зенит"

2024 — "Зенит"

2025 — "Краснодар"

2026 — ...

Чья будет бронза?

Вот как выглядят места с третьего по шестое:

3. " Локомотив " (53)

" (53) 4. " Спартак " (51)

" (51) 5. ЦСКА (48)

(48) 6. "Балтика" (46)

Только "Спартак" может помешать железнодорожникам стать третьими. И расклад тут абсолютно аналогичный золотой гонке: "Локо" имеет на два очка больше, а в случае равенства баллов именно он будет выше в таблице из-за личных встреч. "Красно-белым" надо обязательно побеждать "Динамо" в Махачкале и ждать сенсационной домашней победы от ЦСКА, провалившего весеннюю часть сезона .

Ремейк "золотого матча"

К зимнему перерыву сезона-2013/14 буксующий ЦСКА подошел шестым и, казалось, мог побороться лишь за место в тройке. Однако нет, защитили чемпионский титул! Весна-2014 стала для армейцев праймовым периодом, кульминация которого пришлась на золотой матч в последнем туре против "Локомотива". В Химках все решил один гол: Зоран Тошич воспользовался ошибкой Ведрана Чорлуки и уложил мяч от штанги в дальний угол — 1:0.

После того матча возглавлявший ЦСКА Леонид Слуцкий скажет в ТВ-эфире:

« "Это, безусловно, разные чемпионства. В 2013-м было труднее: мы все время лидировали и давление было очень серьезным. "Локомотив" с этим давлением не справился — сейчас мы догоняли и напряжения не было. Оно появилось разве что перед последним туром. Когда мы уступали 11 очков и шли на шестом месте, скажу честно, о чемпионстве не думал. Но ЦСКА — это команда, которая способна на все. Она может совершать чудеса, когда никто не ждет".

Спустя 12 лет все кардинально изменилось: после зимнего перерыва ЦСКА стал главным разочарованием чемпионата России. Возможно, сейчас "красно-синие", расставшиеся с тренером Фабио Челестини и вылетевшие из Кубка страны, попробуют завершить сезон на мажорной ноте и поплатиться с "Локо" за разгром в первом круге со счетом 3:0.

Кто борется за выживание

Ситуация на дне турнирной таблицы РПЛ следующая:

11. " Оренбург " (29)

" (29) 12. " Крылья Советов " (29)

" (29) 13. " Акрон " (27)

" (27) 14. " Динамо " ( Махачкала ) (25)

" ( ) (25) 15. " Нижний Новгород " (22)

" (22) 16. "Сочи" (21)

"Оренбург" гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, а в то время как сочинцы уже вылетели, а нижегородцам для попадания в стыковую зону нужно во что бы то ни стало побеждать "Рубин" и надеяться на то, чтобы махачкалинцы проиграли спартаковцам.

"Динамо", которому грозит вылет в Первую лигу, точно не поднимется выше зоны стыковых матчей. А вот "Крылья Советов" и "Акрон" Артема Дзюбы зарубятся в очном поединке. По итогам встречи в Самаре триумфатор останется в чемпионате России, а проигравший попадет в стыки.

А кого ждем из Первой лиги?

Напоследок отметим, что в высший дивизион досрочно пробились московская "Родина" и воронежский "Факел". Идущие третьим и четвертым волгоградский "Ротор" и екатеринбургский "Урал" соответственно обеспечили себе участие в стыковых матчах.

Все матчи 30-го тура РПЛ

"Ростов" – "Зенит";

"Краснодар" – "Оренбург";

ЦСКА – "Локомотив";

"Динамо" (Махачкала) – "Спартак";

"Балтика" – "Динамо" (Москва);

"Рубин" – "Нижний Новгород";

"Сочи" – "Ахмат";

"Крылья Советов" – "Акрон".