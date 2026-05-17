"Ротор" встретится с "Акроном" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стали известны пары стыковых матчей за право выступить в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2026/27.

Переходные матчи пройдут 20 и 23 мая. Первые встречи пройдут на поле команд, которые в сезоне-2025/26 выступали в Первой лиге. Ответные встречи примут команды из РПЛ.