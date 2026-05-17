Семин признался, что верит в "Ростов" в матче с "Зенитом"
Футбол
12:59 17.05.2026 (обновлено: 13:02 17.05.2026)
Семин признался, что верит в "Ростов" в матче с "Зенитом"

Семин: футболисты "Ростова" при поддержке болельщиков могут дать бой "Зениту"

Юрий Семин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты "Ростова" могут дать бой "Зениту", считает Юрий Семин.
  • "Зенит" после 29 туров Российской премьер-лиги набрал 65 очков и идет на первом месте в чемпионате России.
  • Семин отметил, что у "Краснодара" уже значительно меньше шансов на первое место в РПЛ.
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" имеет больше шансов на победу в чемпионате страны по сравнению с "Краснодаром", но футболисты "Ростова" на своем поле при мощной поддержке болельщиков могут дать бой лидеру турнира, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
"Зенит" после 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 65 очков, идет на первом месте в чемпионате России и в воскресенье в гостях сыграет с "Ростовом". "Краснодар" имеет в активе 63 балла и 17 мая дома встретится с "Оренбургом".
"Российский чемпионат хорош тем, что в нем интрига сохраняется до последнего тура. Но сейчас у "Краснодара" уже значительно меньше шансов на первое место. Конечно, "Ростов" может дать бой "Зениту", ему надо дома выигрывать. И команда может за все обиды, которые были раньше, за бесконечные поражения от "Зенита" и при наличии большого количества своих болельщиков дать бой сопернику", - сказал Семин.
ФутболСпортРоссияЮрий СеминЗенитРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
