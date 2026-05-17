Семин признался, что верит в "Ростов" в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" имеет больше шансов на победу в чемпионате страны по сравнению с "Краснодаром", но футболисты "Ростова" на своем поле при мощной поддержке болельщиков могут дать бой лидеру турнира, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.