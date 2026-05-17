МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет американский журнал Foreign Policy.
Как подчеркивается в статье, европейцам потребуются годы, чтобы наверстать упущенное, в то время как российские Вооруженные силы выросли в размерах, накопили почти пятилетний боевой опыт и располагают реальными преимуществами, за которыми ЕС не поспевает.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
