"Слабое место". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 17.05.2026
18:38 17.05.2026 (обновлено: 22:46 17.05.2026)
"Слабое место". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией

© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner — Военнослужащие НАТО во время учений
Военнослужащие НАТО во время учений. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журнал Foreign Policy пишет, что после окончания конфликта на Украине Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией.
  • В публикации отмечается, что военный потенциал Европы будет ее слабейшим местом против российской мощи.
  • В статье подчеркивается, что российским Вооруженным силам удалось вырасти в размерах, накопить почти пятилетний боевой опыт и получить реальные преимущества, за которыми ЕС не поспевает.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет американский журнал Foreign Policy.
"Как только боевые действия на Украине прекратятся, Евросоюзу предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы — а следовательно, возможности сдерживания — будут ее слабейшим местом против российской мощи", — говорится в публикации.
Как подчеркивается в статье, европейцам потребуются годы, чтобы наверстать упущенное, в то время как российские Вооруженные силы выросли в размерах, накопили почти пятилетний боевой опыт и располагают реальными преимуществами, за которыми ЕС не поспевает.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
