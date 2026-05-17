Учительница Путина: его мама поначалу не верила в необычную судьбу сына

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мать президента РФ Владимира Путина поначалу не верила в прогноз о необычной судьбе сына, рассказала учительница российского лидера Вера Гуревич.
В беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным Гуревич отметила, что видела в ученике большой потенциал и говорила, что его ждет необычная судьба.
"А мама его сказала: "Ой, нашего-то Володьку — да ну куда?". Вот, понимаете. Поговорили, поговорили — и на тебе, пожалуйста", - рассказала Гуревич.