В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК.
- Алгоритм позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.
- Исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных препаратов, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Семнадцатого мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией.
"Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов", - рассказали журналистам в вузе.
Там уточнили, что разработанный подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.
"В перспективе исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов", - добавили в университете.
