В России разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК.

Алгоритм позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.

Исследователи планируют расширить алгоритм на другие классы антигипертензивных препаратов.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, планируется его расширение на другие классы антигипертензивных препаратов, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

Семнадцатого мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией.

"Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов", - рассказали журналистам в вузе.

Там уточнили, что разработанный подход предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором препарата и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.