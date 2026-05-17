Россия сократила закупки морских водорослей у Южной Кореи

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Закупки Россией морской капусты и других съедобных водорослей у Южной Кореи в апреле этого года сократились на треть, до минимумов с конца прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, экспорт Южной Кореей съедобных морских водорослей в Россию в апреле составил 6,5 миллиона долларов - минимум с декабря 2025 года. За месяц снижение составило 34%, а в годовом выражении - 30%. Из съедобных водорослей на прилавках магазинов обычно встречаются консервированная морская капуста и сушеные листья нори для приготовления суши или в виде снеков.
Суммарно за январь-апрель поставки водорослей в Россию из Кореи составили 30 миллионов долларов - на 7% больше, чем годом ранее.
