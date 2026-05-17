Роспотребнадзор оценил риск распространения Эболы в России
11:04 17.05.2026 (обновлено: 11:10 17.05.2026)
Роспотребнадзор оценил риск распространения Эболы в России

Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует

Знак биологической опасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует.
  • В провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, с 246 подозрительными случаями, из которых 65 оказались летальными.
  • Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль в рамках федерального проекта «Санитарный щит», применяется система «Периметр».
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
По информации ведомства со ссылкой на данные данным Africa CDC, в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщалось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.
"Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется система "Периметр" для оценки и минимизации рисков.
"Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", - отметили в ведомстве.
Здоровье - ОбществоРоссияДемократическая Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
