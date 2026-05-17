Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху, утверждает Axios - РИА Новости, 17.05.2026
19:00 17.05.2026
Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху, утверждает Axios

Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

  • Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
  • В ходе разговора политики обсуждали тему Ирана.
  • Подробности разговора не приводятся.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, политики обсуждали тему Ирана, сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Нетаньяху ранее заявил, что в воскресенье проведет телефонный разговор с Трампом.
"Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним Иран", - говорится в сообщении Равида в соцсети Х.
При этом журналист не приводит каких-либо подробностей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИзраильСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
