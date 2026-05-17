Приставы начали изымать имущество основателя "Русагро"

Краткий пересказ от РИА ИИ Приставы начали обращать в доход государства имущество основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича и наложили арест на его активы.

Суд изъял в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову.

Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Приставы начали обращать в доход государства имущество основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича, а также наложили арест на его активы, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд в Москве по иску ГП РФ изъял в доход государства акции " Русагро ", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу , его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской.

Согласно материалам приставов, Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист, по которому 12 мая в отношении Мошковича было возбуждено исполнительное производство, в качестве предмета исполнения которого указано "об обращении объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства".

Кроме того, 13 мая на основателя "Русагро" завели исполнительное производство о "наложении ареста" по исполнительному листу, выданному судом в Москве.

Также приставы арестовывают и обращают в доход государства активы экс-гендиректора компании Басова.