ПВО за два часа перехватила 30 украинских дронов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Средства ПВО за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого мая в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
