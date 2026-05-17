Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В период с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей. Кроме того, силы противовоздушной обороны поразили дроны над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
