Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников.

"В период с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Так, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей. Кроме того, силы противовоздушной обороны поразили дроны над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.