Песков рассказал, насколько близок Путин к Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин близок к Европе настолько, насколько близка к нему телефонная трубка.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин близок к Европе настолько, насколько близка к нему телефонная трубка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них (европейских стран - ред.) близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.