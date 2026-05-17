В СВАО Москвы началась реконструкция Останкинского путепровода
18:58 17.05.2026
В СВАО Москвы началась реконструкция Останкинского путепровода

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Реконструкция Останкинского путепровода Октябрьской железной дороги началась в Северо-Восточном административном округе столицы, сообщается в канале комплекса городского хозяйства на платформе "Макс".
"В СВАО началась реконструкция Останкинского путепровода Октябрьской железной дороги. До 31 октября 2027 года ограничено движение на участке Шереметьевской улицы от дома 37, корпуса 1 до дома 24а на Калибровской улице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для автомобилистов и общественного транспорта предусмотрены объездные маршруты.
"Останкинский путепровод проходит над путями Октябрьской железной дороги. На нем есть пять полос движения для автотранспорта и два тротуара для пешеходов. Длина сооружения – 141,5 метра", - поясняется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе работ планируется выполнить полную замену пролетного строения методом продольной надвижки. Это технология монтажа строительных конструкций, при которой предварительно собранный в стороне элемент перемещается в проектное положение по специальным накаточным путям.
"Такой способ позволяет сократить сроки реконструкции, так как сборку пролетного строения и устройство опор можно проводить одновременно", - отмечается в сообщении.
Дополняется, что специалисты демонтируют шесть существующих опор мостового сооружения и выполнят устройство одной новой, на которую и установят металлическое двухпролетное строение. Такая конструкция позволяет минимизировать количество промежуточных опор и повысить жесткость всей системы.
"Реконструкция Останкинского путепровода не помешает движению поездов. Для обеспечения безопасности под ним будет установлен защитный экран - металлическую сетку, которая предотвратит возможное падение разных фрагментов на пути", - уточняется в сообщении.
Кроме того, специалисты сделают временные опоры - специальную систему, поддерживающую мост во время проведения работ. Планируется отремонтировать устои путепровода - опоры за полосой отвода железной дороги, переустроить контактную сеть для железной дороги в границах мостового сооружения.
"На новом мосту будут оборудованы тротуары с перилами протяженностью 140 метров и установлены фонари", - заключается в сообщении.
