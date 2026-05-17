В СВАО Москвы началась реконструкция Останкинского путепровода

Движение в районе ремонтных работ на путепроводе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Реконструкция Останкинского путепровода Октябрьской железной дороги началась в Северо-Восточном административном округе столицы, сообщается в канале комплекса городского хозяйства на платформе "Макс"

« "В СВАО началась реконструкция Останкинского путепровода Октябрьской железной дороги. До 31 октября 2027 года ограничено движение на участке Шереметьевской улицы от дома 37, корпуса 1 до дома 24а на Калибровской улице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для автомобилистов и общественного транспорта предусмотрены объездные маршруты.

« "Останкинский путепровод проходит над путями Октябрьской железной дороги . На нем есть пять полос движения для автотранспорта и два тротуара для пешеходов. Длина сооружения – 141,5 метра", - поясняется в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе работ планируется выполнить полную замену пролетного строения методом продольной надвижки. Это технология монтажа строительных конструкций, при которой предварительно собранный в стороне элемент перемещается в проектное положение по специальным накаточным путям.

"Такой способ позволяет сократить сроки реконструкции, так как сборку пролетного строения и устройство опор можно проводить одновременно", - отмечается в сообщении.

Дополняется, что специалисты демонтируют шесть существующих опор мостового сооружения и выполнят устройство одной новой, на которую и установят металлическое двухпролетное строение. Такая конструкция позволяет минимизировать количество промежуточных опор и повысить жесткость всей системы.

« "Реконструкция Останкинского путепровода не помешает движению поездов. Для обеспечения безопасности под ним будет установлен защитный экран - металлическую сетку, которая предотвратит возможное падение разных фрагментов на пути", - уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты сделают временные опоры - специальную систему, поддерживающую мост во время проведения работ. Планируется отремонтировать устои путепровода - опоры за полосой отвода железной дороги, переустроить контактную сеть для железной дороги в границах мостового сооружения.