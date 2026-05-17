Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Парижа заявила о новых жертвах преступлений Эпштейна после возобновления расследования вокруг его квартиры во Франции.

Стало известно еще о десяти пострадавших.

Опросив всех высказавшихся, правоохранительные органы начнут анализ улик и допрос подозреваемых.

ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости. Власти Франции узнали о новых преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна после возобновления расследования вокруг его квартиры в стране, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

"После публикации так называемых файлов Эпштейна я <…> призвала собрать свидетельства, чтобы (молчавшие до этого. — Прим. ред.) жертвы высказались", — сказала она в эфире радиостанции RTL

По ее утверждению, с того момента выступило чуть более 20 человек, некоторые из которых уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о десяти пострадавших.

К возобновлению расследования вокруг парижской квартиры Эпштейна в феврале призвала французская неправительственная организация . По данным телеканала BFMTV, ей удалось получить десятки свидетельств от возможных жертв. По словам Бекко, сейчас прокуратура опрашивает этих людей, часть из которых живут за границей. Обобщив полученную информацию, правоохранительные органы начнут допрашивать первых подозреваемых и анализировать найденные улики, добавила она.

Цель расследования при этом заключается в выявлении любых потенциальных посредников финансиста во Франции , которые могли заниматься поиском и отправкой людей на его остров. Кроме того, Париж готовится обратиться с просьбами о содействии к компетентным органам иностранных государств.

В июле 2019 года Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.