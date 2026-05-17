"Рассчитывать можно только на себя". Россиян предупредили о грядущем

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Минэкономразвития пересмотрело оценку экономики на 2026-й и представило сценарии развития на ближайшую трехлетку. Что ждет россиян и как будет выглядеть денежно-кредитная политика в ближайшее время — в материале РИА Новости.

Внешние условия

Несмотря на то что конъюнктура нефтяного рынка кажется вполне благоприятной для России, Минэкономразвития изменило осенние прогнозы в худшую сторону. Оценки специалистов показывают, что удорожание черного золота будет ограничивать мировую торговлю и способствовать росту инфляции, тогда как положительное влияние на Россию — довольно умеренное.

"Начавшийся в конце февраля 2026 года конфликт США и Израиля с Ираном вызвал рост цен на мировых сырьевых рынках, способный привести к росту инфляции, процентных ставок и в перспективе создать риски замедления темпов экономического роста", — указано в документе

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA Судна в Ормузском проливе

В этом году подобная динамика ожидается в Китае, Еврозоне и Индии. В США за счет стимулирующей налогово-бюджетной политики прогнозируется ускорение роста ВВП — с 2,1% в 2025-м до 2,3% в 2026-м. Однако уже со следующего года влияние торговых барьеров будет сходить на нет, и в Штатах тоже начнется замедление.

В целом мировая торговля в этом году будет идти не так активно, как в прошлом, — согласно оценкам МВФ, ее рост замедлится с 5,1 до 2,8% на фоне конфликта в Персидском заливе. Инфляция разгонится с 4,1 до 4,4 процента.

Нефтяные прогнозы остаются умеренными — до 81 доллара за Brent в 2026-м и снижение до 61 доллара к 2029-му. Средние цены на СПГ сохранятся на уровне 432 долларов за тысячу кубометров.

В беседе с журналистами представитель Минэкономразвития рассказал, что позитивное влияние кризиса в Ормузском проливе на российскую экономику довольно ограниченное, а влияние на цены — краткосрочное. Макроэкономические же параметры становятся жестче.

Два сценария

В итоге предыдущий прогноз существенно пересмотрели. Еще осенью ожидали, что ВВП России будет расти на 1,3% в 2026-м, на 2,8% — в 2027-м и на 2,5% — в 2028-м, однако теперь по самым радужным оценкам рост не превысит 0,4% в 2026-м, 1,4 и 1,9% в 2027-м и 2028-м соответственно.

Ожидания по инфляции в базовом сценарии, наоборот, повысили с четырех процентов до 5,2. Ведомство поясняет, что в цифру заложено запланированное изменение тарифов на ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет, по оценке Минэкономразвития, на 9,9 процента с 1 октября.

Второй сценарий, консервативный, предполагает ухудшение внешнеэкономических условий, включая более низкую среднегодовую цену на Brent — 72 доллара за баррель в 2026-м и дальнейшее снижение до 59 в 2029-м. В результате ВВП в этом году сократится на 0,5% в реальном выражении, а рост экономики возобновится с 2027-го (на 0,7%) и ускорится к 2029-му (до 1,9 %). В целом за три следующих года он увеличится на 3,9 процента.

"Базовый сценарий указывает на сохранение пониженных в сравнении с предыдущими годами, но все же положительных темпов роста по большинству показателей в 2026-м и устойчивое восстановление с 2027-го. Такой вариант наиболее вероятен. Консервативный же связан с переходом к рецессии", — отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

При этом речь о кризисе все-таки не идет. Не будет роста потребления, но и галопирующей инфляции, безработицы или каких-то существенных экономических проблем тоже не случится.

Как посмотреть

Эксперты считают разумной такую переоценку, тем более что прогнозы ключевых ведомств часто оказываются далеки от реальности. На то, что траектория макропоказателей пока ниже ожиданий не только экспертов и аналитиков, но и прогнозов правительства, а также ЦБ, в апреле указывал Владимир Путин.

"На мой взгляд, власти решили осторожнее смотреть на экономические перспективы. В реальности ситуация сейчас действительно довольно сложная. С одной стороны — инфляция. С другой — слабый экономический рост и жесткая ДКП. В идеале хотелось бы и держать цены под контролем, и разгонять экономику, но в нынешних условиях это почти невозможно. Санкционное давление продолжается уже четвертый год, причем оно не ослабевает, а, наоборот, усиливается, поэтому излишне позитивные оценки просто несправедливы", — считает генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Благоприятные прогнозы можно строить только в среднесрочной перспективе, соглашается Еремкин. Пока же внешние факторы остаются неблагоприятными.

"Замедление мировой экономики и ожидаемый во многих странах рост цен на фоне кризиса на Ближнем Востоке может означать для России падение спроса на экспортную продукцию и удорожание импорта — то есть, импортируемую инфляцию", — поясняет он.

К тому же стоит учитывать, что высокие котировки на нефть — это лишь косвенный рыночный индикатор для России. Реальная цена продажи российской нефти остается под давлением санкций, дисконтов и потолка цен, поэтому рыночный скачок не всегда означает пропорциональный рост фактических поступлений в бюджет или увеличение добавленной стоимости.

"Важна также возможность нарастить добычу и экспорт. Если добавить к этому еще и крепкий рубль, то получим, что рост мировых цен на нефть по большей части лишь компенсирует ту просадку, которая наблюдалась в начале года. Для более сильного влияния на отечественную экономику нужен сразу комплекс благоприятных факторов (помимо мировых цен на нефть): рост добычи и экспорта, сокращение дисконта, ослабление рубля", — перечисляет Еремкин.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Буровая установка на площадке нефтяного месторождения "Приразломное"