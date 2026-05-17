Какие советские привычки шокируют американцев

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский блогер Энтони Лопес женат на русской. Знает русский язык и культуру, но некоторые наши привычки до сих пор вводят его в ступор. Он составил список вещей, которые были абсолютной нормой в СССР, но для обычного жителя США выглядят дико и даже пугающе.

Что именно заставило калифорнийца схватиться за голову?

Пакет с пакетами

Энтони признается: для американцев это странно. Но есть исключение — его мама, мексиканка. "Она тоже хранит пакеты из супермаркета", — рассказывает он.

Мама использует эти пакеты, когда дает детям еду с собой или выбрасывает в них мусор. "Это логично. Но стирать их — это странно. Моя мама не стирает пакеты", — добавляет Энтони.

Не хвалить детей, но сравнивать

В СССР считалось: похвала вредна, воспитывает слабость. Энтони частично согласен: хвалить без причины действительно вредно. Но если сын получил хорошие оценки — почему не сказать "молодец"?

За пятерки не хвалили. Зато сравнивали: а вот у соседей Маша отличница и спортсменка, а ты почему нет? "Я думаю, это очень вредно. Сравнивать с другими людьми — это может вызывать психологические проблемы", — рассуждает блогер.

Он уточняет: конкурировать нужно с собой. Смотреть на свой прогресс, а не на чужой.

Красивая посуда в серванте

Энтони вспоминает: в 1950-е, 1960-е, даже до 1990-х в большинстве американских домов стояли серванты с посудой, которую крайне редко использовали.

"У нас дома был сервант, столько красивой посуды. Эта посуда стояла, периодически на ней скапливалась пыль, мы мыли ее и ставили назад", — вспоминает блогер.

Есть все с хлебом

Энтони уверен: "Эта привычка жива до сих пор. Это что-то священное в России".

И сравнивает хлеб со сметаной. "Сметана в борщ, сметана на пельмени, котлеты, на хлеб", — перечисляет Энтони.

Лечиться самостоятельно

Бабушкины советы, народные методы. Энтони на их стороне.

"Я думаю, что сначала нужно попробовать лечиться самостоятельно, натуральным способом. Например, когда у меня простуда, то, что я делаю сперва, — это не пью таблетки", — рассказывает он.

Лечится сам: больше воды, больше сна. Это перенял от родителей: "Если у моего папы простуда, то он берет полотенце, горячую кастрюлю с картошкой, и дышит. Через пару дней все проходит".

Беречь лучшее на потом

Энтони понимает причину: в СССР купить что-то новое — событие. Поэтому каждую вещь берегли.

"У многих людей по всему миру нет такой возможности — купить новую одежду или получить новые вещи", — отмечает блогер.

Круговорот вещей

Покупать детям одежду на вырост и передавать ее по кругу — для обычного американца дикость. Жители США привыкли выбрасывать футболку после нескольких стирок и покупать новую.

"Мои родители очень бедно жили в Южной Америке, и всегда была такая ценность: нужно уважать вещи и нужно думать о других", — рассказывает Лопес. Младшие братья всегда донашивали одежду за старшими. Энтони передавал свою младшему брату, а тот — следующему.

Блогер до сих пор не любит просто выбрасывать одежду в мусор. Если она в хорошем состоянии — отдает неблагополучным семьям. Раньше с семьей ездили в Мексику, находили бедную семью или родственников и отдавали старую одежду.