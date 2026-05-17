Рейтинг@Mail.ru
Какие советские привычки шокируют американцев - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 17.05.2026

Какие советские привычки шокируют американцев

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский блогер Энтони Лопес женат на русской. Знает русский язык и культуру, но некоторые наши привычки до сих пор вводят его в ступор. Он составил список вещей, которые были абсолютной нормой в СССР, но для обычного жителя США выглядят дико и даже пугающе.
Что именно заставило калифорнийца схватиться за голову?

Пакет с пакетами

Энтони признается: для американцев это странно. Но есть исключение — его мама, мексиканка. "Она тоже хранит пакеты из супермаркета", — рассказывает он.
Мама использует эти пакеты, когда дает детям еду с собой или выбрасывает в них мусор. "Это логично. Но стирать их — это странно. Моя мама не стирает пакеты", — добавляет Энтони.

Не хвалить детей, но сравнивать

В СССР считалось: похвала вредна, воспитывает слабость. Энтони частично согласен: хвалить без причины действительно вредно. Но если сын получил хорошие оценки — почему не сказать "молодец"?
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Учебник русского языка
За пятерки не хвалили. Зато сравнивали: а вот у соседей Маша отличница и спортсменка, а ты почему нет? "Я думаю, это очень вредно. Сравнивать с другими людьми — это может вызывать психологические проблемы", — рассуждает блогер.
Он уточняет: конкурировать нужно с собой. Смотреть на свой прогресс, а не на чужой.

Красивая посуда в серванте

Энтони вспоминает: в 1950-е, 1960-е, даже до 1990-х в большинстве американских домов стояли серванты с посудой, которую крайне редко использовали.
"У нас дома был сервант, столько красивой посуды. Эта посуда стояла, периодически на ней скапливалась пыль, мы мыли ее и ставили назад", — вспоминает блогер.

Есть все с хлебом

Энтони уверен: "Эта привычка жива до сих пор. Это что-то священное в России".
И сравнивает хлеб со сметаной. "Сметана в борщ, сметана на пельмени, котлеты, на хлеб", — перечисляет Энтони.

Лечиться самостоятельно

Бабушкины советы, народные методы. Энтони на их стороне.
"Я думаю, что сначала нужно попробовать лечиться самостоятельно, натуральным способом. Например, когда у меня простуда, то, что я делаю сперва, — это не пью таблетки", — рассказывает он.
Лечится сам: больше воды, больше сна. Это перенял от родителей: "Если у моего папы простуда, то он берет полотенце, горячую кастрюлю с картошкой, и дышит. Через пару дней все проходит".
© Фото : FreepikОтвар из ромашки
Отвар из ромашки - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Freepik
Отвар из ромашки

Беречь лучшее на потом

Энтони понимает причину: в СССР купить что-то новое — событие. Поэтому каждую вещь берегли.
"У многих людей по всему миру нет такой возможности — купить новую одежду или получить новые вещи", — отмечает блогер.

Круговорот вещей

Покупать детям одежду на вырост и передавать ее по кругу — для обычного американца дикость. Жители США привыкли выбрасывать футболку после нескольких стирок и покупать новую.
"Мои родители очень бедно жили в Южной Америке, и всегда была такая ценность: нужно уважать вещи и нужно думать о других", — рассказывает Лопес. Младшие братья всегда донашивали одежду за старшими. Энтони передавал свою младшему брату, а тот — следующему.
Блогер до сих пор не любит просто выбрасывать одежду в мусор. Если она в хорошем состоянии — отдает неблагополучным семьям. Раньше с семьей ездили в Мексику, находили бедную семью или родственников и отдавали старую одежду.
"Это потому, что мои родители — иммигранты из бедной страны. Я думаю, большинство американцев так не делают", — заключает блогер.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала