"Позвонил ночью": Мусаев рассказал о разговоре с Галицким за тур до финиша

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал журналистам, что владелец и президент футбольного клуба Сергей Галицкий позвонил ему и долго разговаривал после поражения от столичного "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Краснодар" в воскресенье дома разгромил "Оренбург" со счетом 3:0 в рамках заключительного тура РПЛ, но сложил с себя чемпионские полномочия. "Быки" лидировали перед 29-м туром, однако проиграли московскому "Динамо" (1:2) и уступили первую строчку "Зениту".

На вопрос о реакции Галицкого на поражение от "Динамо" Мусаев ответил: "Позвонил ночью, долго разговаривали. Только слова поддержки, он всегда говорил, что у нас отличный сезон. Всегда вовлечен на сто процентов. Сейчас тоже вошел, сказал теплую речь. Все как обычно".