"Позвонил ночью": Мусаев рассказал о разговоре с Галицким за тур до финиша - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
22:05 17.05.2026 (обновлено: 22:07 17.05.2026)
"Позвонил ночью": Мусаев рассказал о разговоре с Галицким за тур до финиша

Мусаев: долго разговаривал с Галицким после поражения от "Динамо" в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий позвонил ему после поражения от "Динамо" в 29-м туре РПЛ.
  • По словам тренера, Галицкий его поддержал накануне финального тура чемпионата.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал журналистам, что владелец и президент футбольного клуба Сергей Галицкий позвонил ему и долго разговаривал после поражения от столичного "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Краснодар" в воскресенье дома разгромил "Оренбург" со счетом 3:0 в рамках заключительного тура РПЛ, но сложил с себя чемпионские полномочия. "Быки" лидировали перед 29-м туром, однако проиграли московскому "Динамо" (1:2) и уступили первую строчку "Зениту".
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На вопрос о реакции Галицкого на поражение от "Динамо" Мусаев ответил: "Позвонил ночью, долго разговаривали. Только слова поддержки, он всегда говорил, что у нас отличный сезон. Всегда вовлечен на сто процентов. Сейчас тоже вошел, сказал теплую речь. Все как обычно".
"Краснодар" финишировал в РПЛ на втором месте, отстав на два очка от "Зенита". Команда Мусаева завершит сезон матчем с московским "Спартаком" в суперфинале Кубка России 24 мая.
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
