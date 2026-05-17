В Ульяновске около здания ТЭЦ загорелись нефтепродукты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновске горят нефтепродукты на площади 500 квадратных метров.
- В техническом помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2, загорелось трансформаторное масло.
- По предварительной информации, пострадавших нет, возможной причиной инцидента является жаркая погода.
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Нефтепродукты горят в Ульяновске на площади 500 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС.
«
"На проезде Инженерном в Заволжском районеУльяновска происходит горение здания размером шесть на 12 метров, рядом со зданием горят нефтепродукты на открытой территории на 500 "квадратах", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС в канале на платформе "Макс".
В администрации Ульяновска уточнили, что загорелись технические жидкости - трансформаторное масло в техническом помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Возможной причиной инцидента является жаркая погода, внешних воздействий не зафиксировано", - уточнили в мэрии.
В администрации добавили, что по поручению главы Ульяновска Александра Болдакина на место оперативно на помощь пожарным направлены дежурный по городу, руководство "Управления гражданской защиты" и городские спасатели.
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
18 декабря 2025, 16:35