Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске около здания ТЭЦ загорелись нефтепродукты - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 17.05.2026 (обновлено: 20:35 17.05.2026)
В Ульяновске около здания ТЭЦ загорелись нефтепродукты

В Ульяновске у ТЭЦ-2 загорелись нефтепродукты на площади 500 квадратных метров

© Кадр видео из соцсетейСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ульяновске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ульяновске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновске горят нефтепродукты на площади 500 квадратных метров.
  • В техническом помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2, загорелось трансформаторное масло.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, возможной причиной инцидента является жаркая погода.
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Нефтепродукты горят в Ульяновске на площади 500 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС.
«

"На проезде Инженерном в Заволжском районеУльяновска происходит горение здания размером шесть на 12 метров, рядом со зданием горят нефтепродукты на открытой территории на 500 "квадратах", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС в канале на платформе "Макс".

В администрации Ульяновска уточнили, что загорелись технические жидкости - трансформаторное масло в техническом помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Возможной причиной инцидента является жаркая погода, внешних воздействий не зафиксировано", - уточнили в мэрии.
В администрации добавили, что по поручению главы Ульяновска Александра Болдакина на место оперативно на помощь пожарным направлены дежурный по городу, руководство "Управления гражданской защиты" и городские спасатели.
Пожар на производстве Синтез Ока в восточной промзоне Дзержинска - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
18 декабря 2025, 16:35
 
ПроисшествияУльяновскЗаволжский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала