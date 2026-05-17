На тушение пожара на Амурской улице в Москве направили пожарный поезд

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара в районе Амурской улицы в Москве, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Для помощи в тушении пожара в районе Амурской улицы города Москвы направлен пожарный поезд. В его составе 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Добавляется, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
