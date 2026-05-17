Рейтинг@Mail.ru
На тушение пожара на Амурской улице в Москве направили пожарный поезд - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 17.05.2026 (обновлено: 17:16 17.05.2026)
На тушение пожара на Амурской улице в Москве направили пожарный поезд

МЖД: пожарный поезд направлен для тушения пожара на Амурской улице в Москве

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На тушение пожара в районе Амурской улицы в Москве направлен пожарный поезд.
  • Возгорание произошло на стройплощадке, движение по Северо-Восточной хорде перекрыто в обе стороны.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара в районе Амурской улицы в Москве, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
В воскресенье столичный главк МЧС РФ сообщил, что возгорание произошло на стройплощадке на Амурской улице в Москве. Также перекрыто движение в обе стороны по Северо-Восточной хорде.
«

"Для помощи в тушении пожара в районе Амурской улицы города Москвы направлен пожарный поезд. В его составе 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Добавляется, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на газовой автозаправке в Пятигорске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС
Вчера, 00:36
 
ПроисшествияМоскваРоссияРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала