Движение по СВХ в Москве перекрыли в обе стороны

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что на Амурской улице на востоке Москвы загорелись отделочные материалы на строительной площадке.

"Движение по Северо-Восточной хорде перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении дептранса.

Как, в свою очередь, сообщили в канале управления госавтоинспекции ГУ МВД по Москве на платформе "Макс", движение перекрыто от Щелковского шоссе до 5-го проезда Подбельского.