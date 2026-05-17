13:23 17.05.2026 (обновлено: 14:19 17.05.2026)
В Абу-Даби произошел пожар в районе АЭС из-за беспилотника

АЭС "Барака" в ОАЭ
АЭС "Барака" в ОАЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе АЭС "Барака" на западе ОАЭ произошел пожар из-за атаки беспилотника.
  • Угрозы радиационной безопасности нет, все энергоблоки работают в обычном режиме.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар произошел в районе АЭС "Барака" на западе ОАЭ из-за атаки беспилотника, угрозы радиационной безопасности нет, говорится в заявлении центра по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.
"Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности", - говорится в заявлении центра в соцсети Х.
Отмечается, что федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) подтвердило, что пожар не повлиял на безопасность электростанции, все энергоблоки работают в обычном режиме.
