Американский торгпред объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в Китай, поэтому главе Штатов не пришлось говорить об этом с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Перед встречей лидеров такие люди, как я и глава минфина (США Скотт Бессент - ред.), встречались с нашими коллегами с китайской стороны. Между собой мы проработали многие вопросы, чтобы президентам не пришлось говорить о них. Поэтому они не говорили о пошлинах", - сказал Грир в интервью АВС.
"Я не хочу забегать вперед окончательных корректировок, которые в конце концов могут быть сделаны", - сказал Грир о ходе переговоров по торговле.