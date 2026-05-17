Американский торгпред объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины - РИА Новости, 17.05.2026
16:57 17.05.2026
Американский торгпред объяснил, почему Трамп не обсуждал в Китае пошлины

Грир: пошлины обсуждались с китайскими представителями до визита Трампа в КНР

Флаг Китая. Архивное фото
  • Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в Китай.
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что вопрос пошлин обсуждался с китайскими представителями до визита президента США Дональда Трампа в Китай, поэтому главе Штатов не пришлось говорить об этом с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Перед встречей лидеров такие люди, как я и глава минфина (США Скотт Бессент - ред.), встречались с нашими коллегами с китайской стороны. Между собой мы проработали многие вопросы, чтобы президентам не пришлось говорить о них. Поэтому они не говорили о пошлинах", - сказал Грир в интервью АВС.
Он напомнил, что для обсуждения вопросов пошлин США и Китай создают Совет по торговле. Грир сообщил, что представители администрации проработали с коллегами из КНР многие вопросы в преддверии визита Трампа.
"Я не хочу забегать вперед окончательных корректировок, которые в конце концов могут быть сделаны", - сказал Грир о ходе переговоров по торговле.
