В Сергиевом Посаде при падении БПЛА получили повреждения четыре дома - РИА Новости, 17.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 17.05.2026 (обновлено: 09:39 17.05.2026)
В Сергиевом Посаде при падении БПЛА получили повреждения четыре частных дома

© Фото : Оксана Ероханова | Глава Сергиево-Посадского г.о./Telegram — Поврежденный автомобиль в результате атаки украинского БПЛА в Сергиево-Посаде
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в результате падения обломков беспилотника в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавших нет, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.
"Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке БПЛА. В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля", - написала Ероханова в своем Telegram-канале.
Глава округа подчеркнула, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
"Прошу сохранять спокойствие. Если вы стали свидетелем падения БПЛА, не подходите близко, не снимайте на телефон", - добавила Ероханова.
