Поврежденный автомобиль в результате атаки украинского БПЛА в Сергиево-Посаде

Поврежденный автомобиль в результате атаки украинского БПЛА в Сергиево-Посаде

В Сергиевом Посаде при падении БПЛА получили повреждения четыре дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сергиевом Посаде при падении БПЛА повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

Пострадавших в результате инцидента нет.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в результате падения обломков беспилотника в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавших нет, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

"Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке БПЛА. В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля", - написала Ероханова в своем Telegram-канале

Глава округа подчеркнула, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.