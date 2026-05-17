В Сергиевом Посаде при падении БПЛА получили повреждения четыре дома

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в результате падения обломков беспилотника в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавших нет, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.
"Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке БПЛА. В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля", - написала Ероханова в своем Telegram-канале.
Глава округа подчеркнула, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
"Прошу сохранять спокойствие. Если вы стали свидетелем падения БПЛА, не подходите близко, не снимайте на телефон", - добавила Ероханова.