Киргизия выступает против практики двойных стандартов, заявил Жапаров

БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия последовательно выступает против практики двойных стандартов и использования Совбеза ООН в узких интересах, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения. Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах", - говорится в обращении Жапарова к лидерам стран ООН, которое распространила в воскресенье его пресс-служба.