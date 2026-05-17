Рейтинг@Mail.ru
Жапаров рассказал о возможной роли Киргизии в Совбезе ООН - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 17.05.2026 (обновлено: 20:42 17.05.2026)
Жапаров рассказал о возможной роли Киргизии в Совбезе ООН

Жапаров: Киргизии в Совбезе ООН может сосредоточиться на превентивной дипломатии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии. Архивное фото
Флаг Киргизии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Жапаров обозначил приоритеты Киргизии при избрании в Совбез ООН: усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения ядерного оружия, институционализация взаимосвязи между климатом и безопасностью.
БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия в случае избрания в Совбез ООН сосредоточится на усилении роли превентивной дипломатии и развитии посреднических механизмов, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Наши приоритеты включают: усиление роли превентивной дипломатии; развитие посреднических механизмов; продвижение нераспространения и ядерного разоружения; институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью", - говорится в обращении Жапарова к лидерам стран ООН, которое распространила в воскресенье его пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Жапаров поблагодарил Путина за поддержку по вопросам сотрудничества
27 апреля, 11:34
 
КиргизияВ миреСадыр ЖапаровООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала