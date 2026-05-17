Жапаров рассказал о возможной роли Киргизии в Совбезе ООН

БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия в случае избрания в Совбез ООН сосредоточится на усилении роли превентивной дипломатии и развитии посреднических механизмов, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Наши приоритеты включают: усиление роли превентивной дипломатии; развитие посреднических механизмов; продвижение нераспространения и ядерного разоружения; институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью", - говорится в обращении Жапарова к лидерам стран ООН, которое распространила в воскресенье его пресс-служба.